Trump holt Airbnb-Mitgründer in seine Mannschaft

Trump hatte das Studio – das in drei Jahren wieder geschlossen werden soll – am Donnerstag per Dekret ins Leben gerufen. Einem mit dem Plan vertrauten Beamten zufolge handelt es sich um einen verkleinerten Nachfolger des umstrittenen Ministeriums für Regierungseffizienz, das zuvor von dem Milliardär Elon Musk geleitet wurde.