Schwer verletzt

17-Jährige stürzte aus Hotelfenster in die Tiefe

Oberösterreich
24.08.2025 10:11
Das schwer verletzte Mädchen wurde ins örtliche Krankenhaus eingeliefert
Das schwer verletzte Mädchen wurde ins örtliche Krankenhaus eingeliefert(Bild: Schindler Klaus)

„Ich kann mich nicht mehr halten! Ein Zeuge hörte um 5 Uhr früh bei einem Hotel in Vöcklabruck (OÖ) diesen Hilferuf - und dann einen Aufprall. Eine 17-Jährige stürzte aus einem Hotelfenster im zweiten Stockwerk in die Tiefe. Es überlebte schwer verletzt.

In der Nacht auf Sonntag stürzte eine 17-Jährige aus dem Bezirk Amstetten aus dem Fenster im 2. Stock eines Hotels in Vöcklabruck. Ein Zeuge konnte gegen 5 Uhr früh einen Hilferuf und einen darauffolgenden Aufprall wahrnehmen. 

Mädchen lag auf dem Asphalt
Anschließend fand er die 17-Jährige schwer verletzt auf dem Asphalt vor dem Hotel liegend vor. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde die 17-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich bei dem Sturz um ein Unfallgeschehen. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt. Es wird derzeit aber weder von Fremdverschulden oder suizidaler Absicht ausgegangen.

