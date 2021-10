Wer packt aus? | Falsche Handbewegung

Falsche Handbewegung. Den großen Showdown im Parlament hätte es gestern, nicht einmal eine Woche nach den Hausdurchsuchungen in Kanzleramt, ÖVP-Zentrale, Finanzministerium und Mediengruppe Österreich, gegeben - wenn nicht Sebastian Kurz am Samstag Abend selbst als Kanzler zur Seite getreten wäre. Dann hätte man ihm wohl zum zweiten Mal in seiner Kanzler-Karriere im Parlament das Vertrauen entzogen. Gestern war der künftige neue Klubobmann der ÖVP im Nationalrat gar nicht anwesend, Kurz wird erst am Donnerstag angelobt. Dafür präsentierte sich sein Nachfolger Alexander Schallenberg. Der feinsinnige, elegante Adels-Spross geriet dabei vor allem wegen einer Handbewegung ins Scheinwerferlicht und in die Kritik: Neos-Chefin Meinl-Reisinger hatte Schallenberg die 104-seitige Hausdurchsuchungsanordnung in der Inseratenaffäre aufs Pult gelegt. Dieser warf den Stapel umgehend auf den Boden hinter sich. Auf den Proteststurm reagierte der neue Kanzler auf Twitter: Er wolle diese Aktion nicht als Respektlosigkeit verstanden wissen. Wenn dieser Eindruck entstanden sei, tue ihm das leid. Ja, daran wird Schallenberg sich gewöhnen müssen: Jetzt wird jeder Schritt, jede Handbewegung genau beobachtet werden. Und Sebastian Kurz wird seine Hand nicht ständig führen können…