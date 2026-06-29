„Wann werden Sie Bürgermeister, Herr Krotzer?“

„Krone“: Werden wir in den nächsten fünf Jahren einen Bürgermeister Krotzer erleben?

Robert Krotzer: Wer Elke Kahr kennt, weiß, dass sie ihre Sache zu 120 Prozent macht. Klarerweise wird sie nach so einem Ergebnis dieses auch annehmen. Ich hoffe, noch sehr lange an der Seite von Bürgermeisterin Elke Kahr mitarbeiten zu dürfen. Ich habe von ihr enorm viel gelernt. Ich wünsche Elke, dass sie noch bei guter Gesundheit und mit der Freude ihre Arbeit machen kann, die sie für den Job aufbringt.