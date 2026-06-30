Deutscher Abwehrchef wird zur tragischen Figur

DFB-Teamspieler Jonathan Tah war beim WM-Aus gegen Paraguay die tragische Figur: Zunächst wurde ihm in der Verlängerung ein reguläres Tor aberkannt, am Ende schoss er im Elfmeterschießen den Ball in die Wolken.
Tah hatte das deutsche Team in der 102. Minute vermeintlich mit 2:1 in Führung gebracht, als er nach einer Ecke einköpfte. Doch nach VAR-Eingriff nahm der Schiedsrichter den Treffer wegen eines vermeintlichen Fouls von Anton an Paraguay-Keeper Gill zurück – eine Fehlentscheidung.
Im Elfmeterschießen trat Tah als sechster deutscher Schütze an und knallte den Ball über die Latte. Nach ihm machte es Canale besser und ließ die Südamerikaner jubeln.
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