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Nach Wahl in Graz

Paukenschlag bei SPÖ: Doris Kampus tritt zurück

Steiermark
29.06.2026 20:40
Doris Kampus tritt mit sofortiger Wirkung als Stadtparteivorsitzende zurück.
Doris Kampus tritt mit sofortiger Wirkung als Stadtparteivorsitzende zurück.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Nach dem Wahldebakel der Grazer SPÖ kam es bereits am Montagabend zu Konsequenzen bei den Stadt-Roten. Um 20.30 Uhr war fix: Parteichefin Doris Kampus trat zurück, geschäftsführender Nachfolger ist Hannes Schwarz.

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Die Grazer Gemeinderatswahl am Sonntag hatte für die SPÖ in einem Debakel geendet: Die Sozialdemokraten verloren knapp vier Prozentpunkte und dadurch auch den Klubstatus. Am Montagabend um 20.30 Uhr bestätigte eine Aussendung der SPÖ Graz, was viele bereits erwartet hatten: Stadtparteivorsitzende Doris Kampus trat bei der Vorstandssitzung mit sofortiger Wirkung zurück und wird in der Folge das ihr zustehende Gemeinderatsmandat sowie Bezirksmandat nicht annehmen.

„SPÖ Graz grundlegend neu denken“
Zum geschäftsführenden Vorsitzenden wurde Hannes Schwarz gewählt, der einen umfassenden Prozess ankündigt, um die Grazer SPÖ organisatorisch und politisch neu aufzustellen: „Am Wahlergebnis gibt es nichts zu beschönigen: Nach diesem schmerzhaften Tag geht es jetzt darum, die SPÖ Graz grundlegend neu zu denken. Nicht in einem Schnellschuss, sondern von Grund auf. Diesen Prozess werden wir gemeinsam starten – mit dem klaren Ziel, unsere Partei organisatorisch und inhaltlich völlig neu aufzustellen, damit die SPÖ Graz wieder politisch zu einer relevanten Kraft für die Grazerinnen und Grazer wird.“

Hannes Schwarz übernimmt die Grazer SPÖ.
Hannes Schwarz übernimmt die Grazer SPÖ.(Bild: Christian Jauschowetz)

In der Vorstandssitzung der SPÖ Graz kam zudem klar hervor, dass das Wahlergebnis in keiner Weise ein Mandat darstellt, in irgendeiner Form für eine Koalition oder fixe Zusammenarbeit zur Verfügung zu stehen. Die Partei  wird sich in der kommenden Periode in der Opposition neu definieren und neu aufstellen.

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Landespartei wird Schwarz „auf diesem Weg unterstützen“
SPÖ-Chef Max Lercher unterstützt den Wechsel an der Grazer Spitze: „Dass Klubobmann Hannes Schwarz in dieser schwierigen Übergangsphase die Führung übernimmt, ist nicht selbstverständlich. Die heutige Vorstandssitzung zeigt, dass er den Rückhalt der Grazer Stadtpartei hat, um die notwendigen Entscheidungen zu treffen, einen tiefgreifenden Erneuerungsprozess einzuleiten und das gemeinsame Ziel einer grundsätzlichen Neuaufstellung zu erreichen. Die Landespartei wird ihn auf diesem schwierigen, aber notwendigen Weg voll unterstützen.“

Er danke zudem Doris Kampus für ihre Arbeit: „Dass sie nach dem Wahlergebnis die Konsequenzen zieht und den Weg für einen Neustart freimacht, verdient Respekt und Anerkennung.“

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