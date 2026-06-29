Paukenschlag bei SPÖ: Doris Kampus tritt zurück

„SPÖ Graz grundlegend neu denken“

Zum geschäftsführenden Vorsitzenden wurde Hannes Schwarz gewählt, der einen umfassenden Prozess ankündigt, um die Grazer SPÖ organisatorisch und politisch neu aufzustellen: „Am Wahlergebnis gibt es nichts zu beschönigen: Nach diesem schmerzhaften Tag geht es jetzt darum, die SPÖ Graz grundlegend neu zu denken. Nicht in einem Schnellschuss, sondern von Grund auf. Diesen Prozess werden wir gemeinsam starten – mit dem klaren Ziel, unsere Partei organisatorisch und inhaltlich völlig neu aufzustellen, damit die SPÖ Graz wieder politisch zu einer relevanten Kraft für die Grazerinnen und Grazer wird.“