In glühendem Wien werden Lösungen immer skurriler

Die anhaltende Hitzewelle sorgt auch weiter für kaum erträgliche Nächte – und kreative Lösungen gegen die Tropenhitze. Während manche Wienerinnen und Wiener die Nacht am Wasser verbringen, flüchten andere in Garagen, Keller oder suchen die Abkühlung unter Rasensprengern ...
Besonders kreativ zeigten sich zwei Frauen am Badeteich Hirschstetten. Statt im stickigen Schlafzimmer verbrachten die beiden die Nacht kurzerhand in einem Schlauchboot direkt auf dem Wasser. Damit das improvisierte Nachtlager nicht abtreibt, wurde das Boot am Ufer befestigt.
Auch wenn die Hitze zu kreativen Lösungen verleitet: Ein Schlauchboot ist kein Schlafplatz. Wer auf dem Wasser übernachtet, setzt sich im Ernstfall einem erhöhten Unfallrisiko aus.
27 Grad als Tiefstwert in Wien
Die Szene passt ins Bild einer Stadt, die seit Tagen unter der anhaltenden Hitzewelle leidet. Denn diese hat Wien bereits mehrere Rekorde beschert: Erstmals wurden in der Stadt 40 Grad gemessen, gleichzeitig brachte die Nacht keine Abkühlung – in Wien sanken die Temperaturen nicht unter 27 Grad.
Österreichweit wurde sogar ein neuer Höchstwert für die nächtliche Mindesttemperatur erreicht: 27,5 Grad in Neulengbach.
Doch die beiden Frauen sind längst nicht die Einzigen, die sich etwas gegen die Hitze einfallen lassen. Natascha (32) aus der Leopoldstadt hat ihren ganz eigenen Zufluchtsort gefunden: „Ich gehe zur Abkühlung immer in unsere Garage und setze mich für ein bis zwei Stunden ins Auto.“
Ich gehe zur Abkühlung immer in unsere Garage und setze mich für ein bis zwei Stunden ins Auto.
Natascha (32)
Sprinkleranlage wird zur kostenlosen Morgendusche
Daniel (29) aus der Josefstadt und seine Freundin starten ihren Tag ebenfalls mit einer besonderen Erfrischung. „Wir haben uns bereits mehrere Male im Volksgarten eine Morgendusche von den Sprinkleranlagen gegönnt“, erzählt der Wiener schmunzelnd. Und auch der hauseigene Keller ist für viele Wiener mittlerweile zum beliebten Rückzugsort geworden.
Für viele Wienerinnen und Wiener bedeutet der Hitzesommer: Schlafen wird zur Herausforderung, Abkühlung zur Mangelware – und kreative Lösungen werden plötzlich zum Alltag. Am Badeteich Hirschstetten zeigte sich das besonders eindrucksvoll: Aus einem gewöhnlichen Schlauchboot wurde kurzerhand ein schwimmendes Schlafzimmer unter freiem Himmel.
Nacht wird „kühler“ – es bleibt dennoch warm
Ob in der kommenden Nacht wieder zum Schlauchboot gegriffen werden muss, bleibt abzuwarten. Zwar ziehen am Abend zunächst noch die Gewitter des Nachmittags durch, diese sollen im Laufe der Nacht aber allmählich abklingen. Danach zeigt sich der Himmel meist sternenklar. Mit Tiefstwerten zwischen 16 und 25 Grad wird es zwar etwas kühler, im Osten – und damit auch in Wien – bleibt die Nacht jedoch weiterhin außergewöhnlich warm.
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