In glühendem Wien werden Lösungen immer skurriler

Nacht wird „kühler“ – es bleibt dennoch warm

Ob in der kommenden Nacht wieder zum Schlauchboot gegriffen werden muss, bleibt abzuwarten. Zwar ziehen am Abend zunächst noch die Gewitter des Nachmittags durch, diese sollen im Laufe der Nacht aber allmählich abklingen. Danach zeigt sich der Himmel meist sternenklar. Mit Tiefstwerten zwischen 16 und 25 Grad wird es zwar etwas kühler, im Osten – und damit auch in Wien – bleibt die Nacht jedoch weiterhin außergewöhnlich warm.