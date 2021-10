Beim Thema Integration verstehen sie sich blendend

An die Parteichefs Gernot Blümel (ÖVP) und Dominik Nepp (FPÖ) wurden dieselben Fragen gestellt, die auch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Christoph Wiederkehr (NEOS) erhielten. Die Übereinstimmung zwischen Türkis und Blau ist in vielen Bereichen auffällig. So treten beide für den Bau des Lobautunnels und der Stadtstraße ein. „Hier darf man sich auch nicht von einer Handvoll linker Berufsdemonstranten aufhalten lassen“, meint Nepp.