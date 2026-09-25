Bergsteiger von losgetretenem Felsblock getroffen

Bei einer Klettertour im Wilden Kaiser in Tirol wurden am Freitag zwei Alpinisten von einem Felsblock getroffen, den ein anderer Bergsteiger versehentlich losgelöst hatte. Ein 45-Jähriger wurde dadurch schwer verletzt.
Gegen 14.15 Uhr kletterte ein 43-jähriger Deutscher aus Bayreuth mit einem Kletterpartner in der Route „Wo der Hase läuft“ im Wilden Kaiser im Vorstieg. In der vierten Seillänge verließ er die Route etwas nach links, um ein verhängtes Seil vom Vortag zu lösen.
Felsblock in Oberkörpergröße
Als er wieder in die Tour einsteigen wollte, löste er dabei einen Stein in der Größe eines menschlichen Oberkörpers. Der Felsblock stürzte etwa zehn bis 15 Meter in die Tiefe und traf dabei zwei Kletterer, die am vierten Stand gesichert waren.
Bergung mit Notarzthubschraubern
Ein 45-jähriger Deutscher erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein weiterer 25-jähriger Deutscher wurde leicht verletzt. Die beiden Männer wurden mit Rettungshubschraubern in die Krankenhäuser Kufstein und St. Johann geflogen. Die beiden unverletzten Kletterer wurden ebenfalls vom Rettungshubschrauber geborgen und zum Stirpsenjochhaus gebracht.
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