Rot-Pink: Was tun mit Integrationsunwilligen?

„Krone“: Zwei-Klassen-Medizin in Wien. Wie erreichen Sie, dass die Rettung auch sofort zu jenen Wienern kommt, die nicht Peter Hacker heißen?

Michael Ludwig: „In der Corona-Krise beweist unser öffentliches Gesundheitssystem täglich, was es zu leisten imstande ist. Nun kommt es darauf an, dieses hohe Leistungsniveau für die Zukunft sicherzustellen, so dass jede und jeder weiter Zugang zu Spitzenmedizin hat. Das tun wir, indem wir kräftig in mehr Personal und moderne Infrastruktur investieren. Insgesamt werden in den nächsten Jahren quer durch alle Bereiche 2500 zusätzliche Ausbildungsplätze in Pflege- und Gesundheitsberufen geschaffen. Und mit dem Ausbau der Primärversorgung auf 36 Zentren in ganz Wien wird auch die wohnortnahe Gesundheitsversorgung in den kommenden Jahren Schritt für Schritt verbessert. Und dieser Personalausbau betrifft auch das Rettungswesen.“