Die Schöne und das Biest sollen jetzt Wien erobern

„Es war eine wunderbare Zeit“

Die berührende Liebesgeschichte war nämlich schon einmal in der Bundeshauptstadt zu sehen. Vor über 30 Jahren, von 1995 bis 1997. Die Produktion lief 22 Monate und begeisterte über 600.000 Besucher. Damals in der deutschsprachigen Erstaufführung mit dabei: Alleskönnerin Marika Lichter, in der Rolle der „Madame de la Grande Bouche“. Für die „Krone“ erinnert sie sich zurück: „Es war eine wunderbare Zeit 1995, als wir die deutschsprachige Erstaufführung erarbeiten durften. Matt West, der diesmal auch die Regie macht, war der Choreograf und ich freue mich sehr, ihn und hoffentlich viele Kollegen wiederzusehen.“ Die Rolle des Lumière wurde damals übrigens von Kabarettist und Musiker Viktor Gernot gespielt.