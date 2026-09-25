„Kranker“ Meister war immer noch zu stark für Wien

„Und einen Verteidiger!“

Und auch der Tormann selbst war erleichtert: „Ich hoffe, dass ich noch früher zurück bin“, so der Kanadier, der extra früh in die Halle kam, um seinen jungen Kollegen vorab mental zu unterstützen. „Ich habe ihm noch positiv zugeredet“, erzählte der Routinier, der in der Verletzungspause ersetzt wird. Pinter sucht bereits nach Ersatz. „Einer, der auch Nico Wieser entlastet“, gab Präsident Herbert Jerich Pinter grünes Licht für einen Transfer. „Wir suchen auch weiter einen starken Verteidiger. Eine echte Stütze!“, betont Jerich.