Viele starke Frauen, die Mut machen

Unsere Wienerinnen der Woche machen Mut, brechen Barrieren und setzen sich für andere ein. Beim Wiener Frauenpreis der Stadt wurden jetzt wieder außergewöhnliche Frauen vor den Vorhang geholt und für ihr Engagement ausgezeichnet.
Schon seit dem Jahr 2002 ehrt die Stadt Frauen und Initiativen, die sich für Gleichberechtigung, Sichtbarkeit und gesellschaftlichen Fortschritt einsetzen. Für den Wiener Frauenpreis wurden dafür auch heuer wieder drei Frauen vor den Vorhang geholt, die Unglaubliches leisteten, um sich und anderen mehr Chancen und Gehör zu verschaffen.
In der Kategorie „Alltagsheldin“ bekam der 2020 gegründete femchor für seinen Einsatz für Gleichberechtigung und gegen patriarchale Strukturen die Auszeichnung.
Als „Zeitzeugin“ wurde Katja Sturm-Schnabl geehrt. 1936 als Kärntner Slowenin geboren, überlebte sie als Kind die Deportation und die Haft in nationalsozialistischen Lagern. Als Slawistin prägte Sturm-Schnabl nach dem Krieg die Forschung zur slowenischen Kulturgeschichte Kärntens.
Ingrid Brodnig erhielt den Preis für die Kategorie „Digitalisierung“. Die Expertin für digitale Themen zeigt in ihren Büchern Strategien gegen Hass und Desinformation auf. „Es ist ein Privileg diese beeindruckenden Frauen auszeichnen zu dürfen, die mit ihrem Wirken in der Gesellschaft, diese verändert haben. Es ist ein Zusammenkommen von Frauen, die sich für Gleichberechtigung und Gerechtigkeit mehr als nur verdient gemacht haben, Vorbilder sind und mit ihrem Wirken gleichzeitig weit über den persönlichen Handlungsspielraum hinaus ausstrahlen. Das Wirken dieser Frauen und das persönliche Zusammentreffen sind Auftrag, jeden Tag weiterzuarbeiten, bis die gesellschaftliche und wirtschaftliche Gleichberechtigung vollends erreicht ist“, freut sich auch Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ).
Die Preisträgerinnen erhielten im Rahmen einer Preisverleihung im Arkadenhof des Rathauses jeweils ein Preisgeld in der Höhe von 3000 Euro und zusätzlich eine von der Künstlerin Vivien Schneider-Siemssen gestaltete Statue. Für uns sind die drei Preisträgerinnen dieses Mal unsere Wienerinnen der Woche!
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