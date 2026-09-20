Viele starke Frauen, die Mut machen

Ingrid Brodnig erhielt den Preis für die Kategorie „Digitalisierung“. Die Expertin für digitale Themen zeigt in ihren Büchern Strategien gegen Hass und Desinformation auf. „Es ist ein Privileg diese beeindruckenden Frauen auszeichnen zu dürfen, die mit ihrem Wirken in der Gesellschaft, diese verändert haben. Es ist ein Zusammenkommen von Frauen, die sich für Gleichberechtigung und Gerechtigkeit mehr als nur verdient gemacht haben, Vorbilder sind und mit ihrem Wirken gleichzeitig weit über den persönlichen Handlungsspielraum hinaus ausstrahlen. Das Wirken dieser Frauen und das persönliche Zusammentreffen sind Auftrag, jeden Tag weiterzuarbeiten, bis die gesellschaftliche und wirtschaftliche Gleichberechtigung vollends erreicht ist“, freut sich auch Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ).