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6000 Euro Spenden, um Kopftuchstrafen zu bezahlen

Wien
20.09.2026 19:00
Seit September 2026 gilt in Österreich das neue Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren. Vor ...
Seit September 2026 gilt in Österreich das neue Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren. Vor allem in Wien gibt es bereits mehrere Verstöße dagegen(Bild: APA/HERBERT NEUBAUER / APA / picturedesk.com)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Geld für Verstöße gegen das Kopftuchverbot: Eine Wiener Initiative sammelt jetzt für Strafen und Rechtskosten. Die Aufregung ist groß. GoFundMe stoppt die Auszahlung, auch eine erste Anzeige gibt es, die der „Krone“ vorliegt.

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Mit „Assalamu alaikum“ beginnt der Spendenaufruf – dann geht es ums Geld. Die Wiener Initiative „Kopftuch Solidarität“ sammelt auf GoFundMe für Familien, die wegen des neuen Kinderkopftuchverbots an Schulen Geldstrafen erhalten. Auch damit verbundene Rechtskosten sollen bezahlt werden. Es werden also gezielt Menschen unterstützt, die bestehendes Recht in Österreich bewusst nicht einhalten.

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