6000 Euro Spenden, um Kopftuchstrafen zu bezahlen

Mit „Assalamu alaikum“ beginnt der Spendenaufruf – dann geht es ums Geld. Die Wiener Initiative „Kopftuch Solidarität“ sammelt auf GoFundMe für Familien, die wegen des neuen Kinderkopftuchverbots an Schulen Geldstrafen erhalten. Auch damit verbundene Rechtskosten sollen bezahlt werden. Es werden also gezielt Menschen unterstützt, die bestehendes Recht in Österreich bewusst nicht einhalten.