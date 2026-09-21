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Live bei Herz-OP: Ein Blick ins menschliche Herz

Wien
21.09.2026 11:00
Einzigartiger Einblick in eine Herzklappen-OPzigartiger Einblick in eine Herzklappen-OP
Einzigartiger Einblick in eine Herzklappen-OPzigartiger Einblick in eine Herzklappen-OP(Bild: Wiener Gesundheitsverbund / Steinacher)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Nichts für schwache Nerven: Im Technischen Museum geht es jetzt unter die Haut und in die beeindruckende Welt der Kardiologie

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Morgen, Dienstag, gibt es ab 13 Uhr die seltene und einmalige Chance, live bei einer Herz-OP dabei zu sein. Natürlich nicht persönlich in einem Operationssaal, aber über einen Großbildschirm.

Primar Martin Grabenwöger und sein Team der Klinik Floridsdorf führen den rund fünfstündigen Eingriff durch, während die wesentlichen Schritte für das Publikum verständlich erklärt werden.

Bis zu 750 Herz-Operationen pro Jahr 
„Notwendige herzchirurgische Eingriffe verbessern die Lebensqualität der Patienten erheblich. Wir möchten transparente Einblicke in moderne Herzchirurgie liefern und dadurch Ängste abbauen“, so Doktor Grabenwöger, der Vorstand der Herz- und Gefäßchirurgie der Klinik Floridsdorf ist. Dort werden jährlich an die 700 bis 750 Herzoperationen durchgeführt. In einem der modernsten Hybrid-OP-Säle Österreichs, in enger Zusammenarbeit mit Radiologen und Kardiologen minimalinvasive Eingriffe an den Herzklappen und endovaskuläre Stentimplantationen der gesamten Aorta und an den großen Gefäßen.

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Unter dem Titel „Herz im Fokus erhält man außerdem einen Tag lang außergewöhnliche Einblicke in die Welt der Herzmedizin. Zusätzlich zur Live-Operation gibt es Kurzvorträge, etwa zu Ernährung und mentaler Gesundheit rund ums Herz. Von 10 bis 17.30 Uhr können Besucher vor Ort, in der interaktiven Herz-Gesundheitsstraße, auch Wissenswertes über Vorsorge und Bewegung sowie aktuelle medizinische Entwicklungen erfahren. Zudem besteht die Möglichkeit, eine Ultraschall-Untersuchung der Halsschlagader durchführen zu lassen. Freien Zugang zu der speziellen Veranstaltung gibt es mit dem Museumsticket. Für Jugendliche unter 19 Jahren ist der Eintritt gratis. Achtung: Zutritt zur OP-Übertragung erst ab 13 Jahren.

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