Live bei Herz-OP: Ein Blick ins menschliche Herz

Unter dem Titel „Herz im Fokus erhält man außerdem einen Tag lang außergewöhnliche Einblicke in die Welt der Herzmedizin. Zusätzlich zur Live-Operation gibt es Kurzvorträge, etwa zu Ernährung und mentaler Gesundheit rund ums Herz. Von 10 bis 17.30 Uhr können Besucher vor Ort, in der interaktiven Herz-Gesundheitsstraße, auch Wissenswertes über Vorsorge und Bewegung sowie aktuelle medizinische Entwicklungen erfahren. Zudem besteht die Möglichkeit, eine Ultraschall-Untersuchung der Halsschlagader durchführen zu lassen. Freien Zugang zu der speziellen Veranstaltung gibt es mit dem Museumsticket. Für Jugendliche unter 19 Jahren ist der Eintritt gratis. Achtung: Zutritt zur OP-Übertragung erst ab 13 Jahren.