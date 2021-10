Microsoft hebelt eigene Systemvoraussetzungen aus

Eigentlich verweigern nicht mit der von Microsoft empfohlenen Hardware ausgestattete Windows-10-PCs das Upgrade auf Windows 11. Doch schon zur Veröffentlichung des neuen Betriebssystems am Dienstag kursierten online Anleitungen, in denen erklärt wurde, wie man Windows 11 auf Systemen zum Laufen bekommt, die offiziell nicht unterstützt werden. Ein kleiner Eingriff in die Registry-Datei von Windows 10 genügt.