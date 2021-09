SPÖ-Kritik an Regierung: „Impfkampagne versemmelt“

Meinl-Reisinger: „Es ist noch nicht zu spät, um für einen sicheren Winter zu sorgen“

Auch NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger kritisierte die Bundesregierung scharf. Die neuen Regelungen seien nicht nachvollziehbar, es wäre nichts passiert, um Vertrauen in der Bevölkerung zu schaffen, sagte sie am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Sie sei „entsetzt“, es sei aber „noch nicht zu spät, um für einen sicheren Winter zu sorgen“, so Meinl-Reisinger. Die Verkürzung der Quarantäne für Schulkinder sei ihr schon lange ein Anliegen gewesen, außerdem fordern die NEOS das Ende der Gratis-Tests und eine breiter angelegte Impfkampagne.