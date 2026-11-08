Wein und Inserate: Das Netzwerk des Ernst Nevrivy

Großzügig bedacht wird seit Jahren auch Marschaleks Lokalzeitung „dbz“, bei der der Fischer-Clan mitmischt. Die Rede ist von 41 Einschaltungen seit 2020 mit einer Gesamtsumme von 100.112 Euro wie die Stadt Wien auf „Krone“-Anfrage bestätigt. Zusatz: „Nachdem wir Ende 2021 auf Brutto-Verrechnung umgestellt haben, gibt es Beträge exklusive und inklusive Umsatzsteuern.“ Weitere Erklärung, wie das Geld verteilt wird: „Die grundsätzliche Budgethoheit hat der Bezirk. Mitarbeiter der jeweiligen Bezirksvorstehungen übermitteln der MA 53 an die BVs gerichtete Angebote diverser Medien und ersuchen uns um die verwaltungstechnische Abwicklung der Schaltung bzw. der Medienkooperation.“