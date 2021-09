Warten auf Verordnung: Allein, es fehlt der Glaube

Neue Regeln am Mittwoch

Fakt ist: Schon am Mittwoch gelten neue Regeln für alle Österreicher. Regeln, die zum wiederholten Mal für Verwirrung sorgen: Zum Lebensmittelhändler und in den Öffis wieder nur mit FFP2-Maske, ins Schuhgeschäft mit Mund-Nasen-Schutz. Außer, man ist nicht geimpft, dann muss es die verschärfte Masken-Variante sein. Einfacher wäre es gewesen, die FFP2-Pflicht für alle im Handel wieder einzuführen. Dafür sprechen sich die Experten flächendeckend ohnehin aus. Und zwei Drittel der „Krone“-Leser heißen das gut.