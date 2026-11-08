Wer verurteilt wird, soll ausgebürgert werden

Diese Woche trafen sich nämlich nicht nur die Landeshauptleute in Vorarlberg, sondern auch alle ÖVP-Klubobleute inklusiver Ernst Gödl, der ja im Nationalrat dieses Amt ausübt. In diesem Rahmen forderte Schnitzer erneut Verschärfungen, konkret zur Entziehung der Staatsbürgerschaft. Dies ist derzeit nur in einigen Fällen möglich, etwa, wenn man sich im Ausland aktiv an Kampfhandlungen beteiligt oder wegen terroristischer Straftaten verurteilt wird.