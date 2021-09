Lebensmittelketten bieten FFP2-Masken gratis an

„Bedarf nicht mehr so hoch“

Die Lebensmittelkette Spar hat nach eigenen Angaben von Anfang an Masken gratis an die Kunden abgegeben, man werde das auch weiterhin so halten, sagte eine Sprecherin auf APA-Anfrage. „Aber der Bedarf der Kunden ist nicht mehr so hoch, die meisten haben ohnehin bereits Masken.“ Auch Rewe (Adeg, Billa, Bipa, Billa Plus, Penny) wird entgegen ersten Aussagen die Masken kostenlos anbieten, Lidl ebenso.