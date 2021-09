Canon enthüllt neue Profi-Systemkamera „EOS R3“

Canon hat am Dienstag die finalen Spezifikationen seiner im Vorfeld bereits mit Spannung erwarteten Profi-Systemkamera „EOS R3“ veröffentlicht. Das für Presse- und Sportfotografen entwickelte Gerät sei ein „absolutes Kraftpaket für die Sport-, Action- und Reportagefotografie mit unschlagbarer Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit sowie drastisch vereinfachten Workflows und einem interaktiven Erlebnis auf höchstem Niveau“, so der japanische Hersteller in einer Mitteilung. Voraussichtlich im Handel erhältlich sein soll die Kamera ab November.