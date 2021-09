Ex-VW-Manager: „Ich habe nicht alles gesagt ...“

Klare Vorgaben für die Aussage

„Es gab Gespräche, wo mir gesagt wurde, was ich zu sagen habe“, sagte Schmidt dem NDR. „Es gab ein Skript, was ich sagen sollte und was ich nicht sagen sollte. Unter anderem sollte ich dieses Wort ‘defeat device‘ nicht sagen.“ Die Anweisungen seien in einer Runde mit leitenden Managern und auch der Rechtsabteilung besprochen worden, zitierte der Sender den früheren VW-Manager.