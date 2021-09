Scheidenpilz nach Sex

Dr. Claudia Heller-Vitouch, Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten aus Wien:

Fast jede erwachsene Frau kennt diese Symptome: Starker Juckreiz, weißer, bröckeliger Ausfluss, Schwellung und Rötung im Genitalbereich. Etwa drei Viertel aller Frauen leiden mindestens einmal in ihrem Leben an einem Vaginalpilz. Nicht wenige von ihnen sogar mehrmals. Bis zu 10 Prozent der Betroffenen werden diese lästige Infektion nicht mehr los - es entwickelt sich ein chronisches Beschwerdebild mit oft mehr als vier Krankheitsepisoden im Jahr. Fast die Hälfte dieser Frauen meint, dass ihre Partnerschaft bzw. das Sexualleben unter der Situation leiden würde. Um das Problem in den Griff zu bekommen und Fehlbehandlungen zu vermeiden, ist zunächst die richtige Diagnose wichtig: Nicht alles, was juckt, ist wirklich ein Scheidenpilz! Kann kein Pilz nachgewiesen werden, muss nach anderen Ursachen der Beschwerden gesucht werden.