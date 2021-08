Afghanistan: Empathie muss Strategie Platz machen

Den Türkisen ist dies jedoch egal. Aus einem ganz simplen Grund, und der heißt Umfrage. Bemerkenswert ist jedoch, dass die ÖVP in den vergangenen Tagen immer wieder betonte, dass ihr harter Kurs „unpopulär“ sei. Das Gegenteil ist der Fall, und das weiß die Kanzler-Partei, die stets ganz genau auf Stimmungen in der Bevölkerung schaut, natürlich. Die große Mehrheit der ÖVP-Wähler ist gegen die Aufnahme afghanischer Flüchtlinge, bei der FPÖ - und von dort will Kurz schließlich Stimmen holen - ist die Ablehnung noch größer. Die Empathie muss der Strategie Platz machen.