Jetzt auch scharfe Töne Koglers in Richtung ÖVP

Mückstein: „Rechtlich kann es keine Abschiebungen geben“

Ähnlich auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Rande einer Pressekonferenz am Mittwoch: Derzeit könne es rein rechtlich keine Abschiebungen nach Afghanistan geben - „das hat sich in der Zwischenzeit herumgesprochen“. Daher müsse das europarechtlich Mögliche getan werden, anstatt darüber zu diskutieren, was man in Österreich nicht tun könne, nämlich abschieben.