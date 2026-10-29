Kanzler- oder Vizekanzlerpartei

Aus der Sicht des Parteipolitikers mag Stockers Meinung verständlich sein, aus der Perspektive des Regierungschefs, der für das Staatswohl verantwortlich ist, schon deutlich weniger. Dem Parteipolitiker ist die Position des Regierungschefs einer mehr oder minder reformunfähigen Dreierkoalition mit einer völlig maroden Sozialdemokratie natürlich lieber als ein Rückzug ins zweite Glied. Wenn dies aber der Souverän, nämlich das Wahlvolk so will – und alle Umfragen sprechen diesbezüglich eine deutliche Sprache -, sollte dies für jeden Demokraten eine Selbstverständlichkeit sein.