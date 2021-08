Kurz gegen zusätzliche Aufnahme von Flüchtlingen

„Können nicht bestimmen, wie es in anderen Ländern zugeht“

Zwar stehe „absolut außer Streit“, dass die radikal-islamischen Taliban, die Afghanistan in den vergangenen Wochen im Eiltempo erobert hatten, „grausam“ und die Lebensbedingungen in dem Land „furchtbar“ seien. Doch müsse man sich klarmachen, dass „wir nicht alles in der Hand haben, wir können nicht bestimmen, wie es in anderen Ländern zugeht“, so der Kanzler. Bürgerkriegsartige Zustände und immer wiederkehrende Unruhen seien „lange Geschichte und Tradition in diesem Land“.