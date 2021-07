„BeachBot“ befreit Strände von Zigarettenstummeln

Nutzer lernen „BeachBot“ mit Fotos an

Trove basiere auf der Idee, dass Menschen für ihre Daten - wie ihre geposteten Fotos - bezahlt werden sollten, anstatt sie nur in sozialen Medien oder Kommunikationsplattformen zu verschenken, so Trove-Leiter Christian Liensberger. „Der Bot macht die ganze Beinarbeit. Es geht an den Strand, und ist der Held der Reinigung. Aber zum Reinigen braucht es all diese Leute, die konsistente Dateneingaben machen. Ohne dies wird der Bot in neue Situationen geraten, die er nicht versteht. Maschinen wie diese funktionieren nur wegen der Menschen.“