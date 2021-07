Preise für Hotels in Europa deutlich gestiegen

Der Tourismus in Europa blüht langsam wieder auf, doch Nächtigen wird aufgrund der starken Nachfrage teurer. In diesem Sommer sind die Preise im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 für ein Hotel oder eine Ferienwohnung deutlich angestiegen. Eine Übernachtung im Hotel in Österreich kostet statt 110 Euro satte 145 - ein Preisanstieg von 32 Prozent. Die Kosten für Ferienwohnungen indes sind von 93 auf 120 Euro gestiegen, ergo plus 28 Prozent. Auch in unseren Top-3-Urlaubsländern sind Unterkünfte teurer.