Wo man im Urlaub für wenig Geld viel erhält

Ebenfalls hoch ist unsere Kaufkraft in den beliebtesten Sommerzielen. So bekommt man mit 100 Euro im Vergleich zu Österreich in Kroatien Waren und Dienstleistungen im Wert von 147 Euro oder in Griechenland um 132 Euro In Italien ist unser Geld immerhin noch acht Prozent mehr wert. Tiefer in die Taschen greifen muss man hingegen in Frankreich und vor allem in der teuren Schweiz, wo unsere Kaufkraft um über ein Viertel geringer ist.