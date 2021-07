Vergleich: Das sind die günstigsten Reiseportale

Die Preisanalyse deckte deutliche Unterschiede auf: Bei den Reiseveranstaltern ließen sich im Schnitt über 31 Prozent sparen, wenn man den jeweils günstigsten statt den teuersten Anbieter wählte. Getestet wurden hier Pauschalangebote mit identischen Reisedaten und gleicher Hotelkategorie. In der Spitze betrug das Sparpotenzial sogar 59,5 Prozent, was in diesem Fall (eine Woche Sizilien, vier Sterne, zwei Personen) satte 991 Euro ausmachte. Bei einem Vergleich der Reisevermittler-Portale ließen sich bei Angeboten mit identischem Hotel durchschnittlich gut neun Prozent sparen; die größte maximale Ersparnis lag hier bei rund 20 Prozent.