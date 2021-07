Vibrationen regen die Nerven wieder an

Die Idee zur „fühlenden Prothese“ war dann folgende: Man stattet den künstlichen Fuß mit Drucksensoren aus, welche über ein spezielles Gerät Vibrationen an die gesunde Haut, etwa am Oberschenkel, senden. „Die Frage war natürlich: Erkennt die Haut das? Kommen diese Signale im Hirn an?“, beschreibt Dr. Schaden. „Doch sogar bei einem Mann, der ohne Unterschenkel geboren wurde, also noch nie echte Gefühle im Bein hatte, konnten solche geschaffen werden! Wir müssen aber erst testen, welcher Patient dafür wirklich in Frage kommt.“Nur noch bei starken Attacken Medikamente Johann Straßnig zählte dazu: „Ich war begeistert, dass es sich so anfühlte, als ob ich normal gehen könnte. Und das Beste: Die Prothese linderte ebenfalls die schlimmen Phantomschmerzen. Ganz weg gehen diese zwar nicht, aber ich freue mich, dass sie um 60 Prozent weniger geworden sind. Nur wenn die Attacken sehr stark sind, benötige ich noch Tabletten.“ Dr. Schaden erklärt: „Selbst wenn das Körperglied gar nicht mehr da ist, versuchen Nerven Informationen an das Gehirn zu schicken, da sie eine ,Beschäftigung’ benötigen. Das passiert jedoch ohne Ordnung sowie Ziel und äußert sich meist sehr schmerzhaft. Die Vibrationen geben den Nerven wieder Arbeit, was sie ,besänftigt’.“