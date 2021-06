Polizei bestellt Twitter-Chef in Indien ein

Schwere Vorwürfe gegen Twitter

Indiens Justizminister Ravi Shankar Prasad hatte Twitter diese Woche vorgeworfen, sich nicht an neue Regeln zu halten und willkürlich beim Kampf gegen Fake News vorzugehen. Nach kürzlich in Kraft getretenen Regeln müssen Dienste wie Twitter, Facebook und WhatsApp einen Mitarbeiter in Indien benennen, an den sich Behörden wenden können, wenn sie Inhalte entfernt haben wollen. Diese Person soll persönlich für publizierte Inhalte haftbar sein. Auch müssten die Firmen den ursprünglichen Sender eines Inhalts identifizieren können.