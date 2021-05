Protestbrief an Schallenberg wegen Israel-Fahne

„Was mich nur etwas trifft in der Sache, ist, dass in dem ganzen Brief kein Wort darüber vorkommt, dass die Organisation, die diese Eskalation hervorgerufen hat, eine Terrororganisation ist“, sagte Schallenberg in Hinblick auf die Hamas. Kein Wort werde in dem Brief auch darüber verloren, dass über 4000 Raketen wahllos auf zivile urbane Gebiete in Israel geschossen worden seien. „Da hätte ich mir schon von der arabischen Welt oder den arabischen Botschaftern in Wien eine klarere Distanzierung erwartet“, wie auch von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas und seiner gemäßigteren Fatah-Partei, so Schallenberg.