Israel/Palästina: Biden drängt auf zwei Staaten

Die Waffenruhe im Konflikt zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischer Hamas hat auch die zweite Nacht überstanden. Für die Menschen in Israel und in Gaza begann mit dem Ende der Kämpfe der Weg zurück in die Normalität. Dauerhaft befriedet kann nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden die Region nur durch eine Zwei-Staaten-Lösung, also ein unabhängiges Palästina neben Israel, werden. „Das ist die einzige Antwort, die einzige Antwort“, betonte Biden am Freitag (Ortszeit) im Weißen Haus.