Wieder auf der Bank! Fans fordern Mexiko-Legende

Und doch eine ganz besondere! Nicht nur, dass der 40-Jährige nach dem Turnier seine Torwarthandschuhe an den Nagel hängen wird – die WM findet auch noch in seiner Heimat statt. Zudem ergibt sich auch noch eine an sich ideale Situation: Schon vor dem finalen Gruppenspiel gegen Tschechien sind seine Mexikaner sicher Gruppensieger. Ideal eigentlich, um Ochoa ein emotionales Abschiedsspiel bei seiner Heim-WM zu bieten.