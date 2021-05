Israels Flagge weht am Dach des Bundeskanzleramts

Bundeskanzler Sebastian Kurz betonte zu der Aktion: „Ich verurteile die seit Tagen stattfindenden Angriffe auf Israel aus dem Gazastreifen auf das Schärfste. Israel hat das Recht auf Selbstverteidigung gegen diese Angriffe.“ Die symbolisch gehisste Flagge sei ein Zeichen „unserer vollen Solidarität mit den Frauen, Kindern und Männern, die in Israel täglich in Luftschutzbunkern Schutz suchen müssen“, so Kurz.