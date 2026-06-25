Auf dieses Comeback hat ein ganzes Land gewartet

Er ist wieder da! Brasiliens Stürmerstar Neymar feierte beim letzten WM-Gruppensiel gegen Schottland (3:0) sein Comeback.
Das Warten hat ein Ende! In der 76. Spielminute wurde Neymar am Mittwoch (Ortszeit) gegen Schottland für Matheus Cunha, der das 3:0 erzielt hatte, eingewechselt. Das Publikum in Miami war aus dem Häuschen. Auf dieses Comeback hat ganz Brasilien gewartet.
Eine Wadenverletzung hatte den 34-Jährigen zuletzt gestoppt.
„Ein Spieler von hoher Qualität“
„Wir sind glücklich, dass er wieder zurück ist. Er ist ein Spieler von hoher Qualität“, hatte Teamchef Carlo Ancelotti bereits vor der Partie von seinem Offensivmann geschwärmt. Akzente konnte Neymar beim klaren Erfolg über die Schotten jedoch keine mehr setzen.
Wegen seiner vielen Verletzungsprobleme in den vergangenen Monaten war es eine Überraschung, dass der Rekord-Torschütze Brasiliens überhaupt für die Weltmeisterschaft nominiert worden war.
Teuerster Transfer der Fußballgeschichte
2017 war Neymar für die bis heute gültige Rekordsumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt. Seit Jänner 2025 spielt er wieder für seinen Heimatklub FC Santos in Brasilien.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.