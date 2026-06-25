Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Emotionale WM-Szenen

Auf dieses Comeback hat ein ganzes Land gewartet

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
25.06.2026 01:41
Neymar (Nummer 10) wurde gegen Schottland eingewechselt.
Neymar (Nummer 10) wurde gegen Schottland eingewechselt.(Bild: AFP/MEGAN BRIGGS)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Er ist wieder da! Brasiliens Stürmerstar Neymar feierte beim letzten WM-Gruppensiel gegen Schottland (3:0) sein Comeback.

0 Kommentare

Das Warten hat ein Ende! In der 76. Spielminute wurde Neymar am Mittwoch (Ortszeit) gegen Schottland für Matheus Cunha, der das 3:0 erzielt hatte, eingewechselt. Das Publikum in Miami war aus dem Häuschen. Auf dieses Comeback hat ganz Brasilien gewartet.

Ronaldo und Neymar – Brasiliens Fußball-Helden
Ronaldo und Neymar – Brasiliens Fußball-Helden(Bild: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Eine Wadenverletzung hatte den 34-Jährigen zuletzt gestoppt.

„Ein Spieler von hoher Qualität“
„Wir sind glücklich, dass er wieder zurück ist. Er ist ein Spieler von hoher Qualität“, hatte Teamchef Carlo Ancelotti bereits vor der Partie von seinem Offensivmann geschwärmt. Akzente konnte Neymar beim klaren Erfolg über die Schotten jedoch keine mehr setzen. 

Wegen seiner vielen Verletzungsprobleme in den vergangenen Monaten war es eine Überraschung, dass der Rekord-Torschütze Brasiliens überhaupt für die Weltmeisterschaft nominiert worden war. 

Lesen Sie auch:
Die siegreichen Brasilianer
Chance lebt, aber:
0:3 gegen Brasilien! Nun droht Schotten das WM-Aus
25.06.2026

Teuerster Transfer der Fußballgeschichte
2017 war Neymar für die bis heute gültige Rekordsumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt. Seit Jänner 2025 spielt er wieder für seinen Heimatklub FC Santos in Brasilien.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
25.06.2026 01:41
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Goldtor von Munoz
Kolumbien – DR Kongo 1:0! Die Highlights im Video
Goldtor von Budimir
Panama Kroatien 0:1 – das Highlight-Video
Kane & Co. enttäuschen
England gegen Ghana 0:0 – das Video
Alle Tore
Portugal – Usbekistan 5:0! Die Highlights im Video
WM-Highlights
Spiel gedreht – Algerien feiert knappen 2:1-Erfolg
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
198.892 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
119.365 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
116.402 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Kolumnen
Wenn Kanzler-Elf auf Reisen geht, dann kostet das
1229 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1154 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1144 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Chance lebt, aber:
0:3 gegen Brasilien! Nun droht Schotten das WM-Aus
Nach WM-Torfestival
Favorit Marokko jubelt über Zittersieg gegen Haiti
Emotionale WM-Szenen
Auf dieses Comeback hat ein ganzes Land gewartet
Favorit kalt erwischt
Underdog Haiti jubelt über gleich zwei Zaubertore!
Nach 40 Jahren:
Shilton vergibt Maradona für die „Hand Gottes“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf