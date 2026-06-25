Schweinsteiger-Frage: Klopp bricht WM-Interview ab

Weiters betonte er: „Es ist nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es allen gefällt, aber das ist ein ernstes Thema. Und ich weiß nicht einmal, was man dazu angemessen sagen kann. Für Afrikaner ist es das eine, für andere wieder etwas anderes. Und ich bin nicht hier, um zu sagen, was richtig ist.“ Kurz darauf brach Klopp, der sichtlich wenig Freude mit der Frage hatte, das Interview ab ...