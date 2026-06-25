Super-GAU bei WM: Teamchef schließt Rücktritt aus

Der türkische Nationaltrainer Vincenzo Montella hat einen Abschied nach dem frühen Aus bei der Fußball-WM ausgeschlossen.
„Wenn die Frage ist: Will ich zurücktreten? Dann ist die Antwort: Nein. Ich habe noch immer Energie und Leidenschaft. Wenn jemand will, dass ich zurücktrete, dann müssen sie akzeptieren, dass ich das nicht tun werde“, sagte der Italiener einen Tag vor dem abschließenden Duell mit Co-Gastgeber USA am Freitag (4 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker).
Es habe noch nie einen türkischen Nationaltrainer gegeben, der ein Team sowohl zu einer EM als auch zu einer WM geführt habe. „Ich habe die Unterstützung des Präsidenten, das reicht mir. Und ich habe die Unterstützung der Spieler“, sagte Montella.
„Das kann ich nicht akzeptieren“
Er begann die Pressekonferenz mit einer leidenschaftlichen Rede, in der er die harschen Artikel türkischer Medien kritisierte. „Es gab persönliche Attacken, die ich nicht akzeptieren kann“, sagte der 52-Jährige. „Ihr solltet nicht alles zerstören, alles wegwerfen.“
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