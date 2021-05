USA sagen Gaza viel Geld für Wiederaufbau zu

Recht auf Leben in Sicherheit

Israelis und Palästinenser hätten gleichermaßen das Recht auf ein Leben in Sicherheit. Er sprach sich für eine Erneuerung der Beziehungen mit der Palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah aus. „Wir müssen die Gelegenheiten für Palästinenser in Gaza und im Westjordanland ausweiten“, sagte Blinken. „Solche Investitionen werden bei der Schaffung einer stabileren Umgebung für Palästinenser und Israelis helfen.“