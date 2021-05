Eltern, kontrolliert die Impfpässe eurer Kinder!

Die Situation in den Bildungseinrichtungen ist quer durch Österreich unterschiedlich. Auch der Schultyp kann entscheidend dafür sein, ob Immunisierungen durchgeführt werden. Es zeigt sich beispielsweise, dass derzeit in wenigen Bundesländern (z.B. Wien und Oberösterreich) der Plan nahezu normal verfolgt wird (wenn auch aufgrund von Schichtbetrieb und den wenigen verbleibenden Schultagen bis zu den Ferien keine 100%ige Abdeckung erreicht werden kann), in anderen Bundesländern nicht (z.B. Steiermark und Salzburg) und woanders nur sehr eingeschränkt (z.B. Niederösterreich). In den meisten Bundesländern können die versäumten Impfungen bei den niedergelassenen Ärzten nachgeholt werden, nicht jedoch in allen. Öffentliche Impfstellen übernehmen diese Aufgabe manchmal, aber auch nicht überall.