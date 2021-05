Stunde der „Schnäppchenjäger“: Bitcoin erholt sich

Die Kursturbulenzen im Handel mit Kryptowährungen finden vorerst kein Ende. Nach einem herben Kurseinbruch zur Wochenmitte hat bereits am Mittwochnachmittag eine Erholung eingesetzt, die sich am Donnerstag mit hohem Tempo fortsetzte. Die nach Marktanteil größte Digitalwährung Bitcoin stieg am Nachmittag auf der Handelsplattform Bitstamp um rund neun Prozent auf 41.800 US-Dollar (rund 34.230 Euro). Am Mittwoch war der Kurs des Bitcoin noch in kurzer Zeit bis auf 30.066 Dollar eingebrochen und damit auf das niedrigste Niveau seit Ende Jänner. Mitte April hatte die Digitalwährung bei knapp 65.000 Dollar ein Rekordhoch erreicht.