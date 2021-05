Diese Dinge vergessen Uber-Nutzer am häufigsten

Besonders vergesslich waren die Menschen hierzulande demnach im Vorjahr an den Wochenenden. Am 28. Juni und dem darauf folgenden Wochenende am 5. Juli 2020 wurden alleine in Wien insgesamt 68 „Lost“-Meldungen verzeichnet. Die häufigsten „vergessenen“ Gegenstände waren Smartphones, Geldbörsen und Schlüssel, dicht gefolgt von Taschen und Brillen.