Apple und Amazon bringen HD-Qualität ohne Aufpreis

Amazon kommt Apple zuvor

Wenig später legte Amazon nach und kündigte seinerseits an, bereits ab sofort allen Abonnenten von Amazon Music Unlimited kostenlosen Zugang zu Amazon Music HD und damit mehr als 70 Millionen Songs ohne Qualitätsverlust mit einer Bittiefe von 16 Bit und einer Samplerate von 44,1 kHz zu ermöglichen. Außerdem erhielten Kunden Zugriff auf mehr als sieben Millionen weiterer Tracks in „Ultra HD“ mit einer Bittiefe von 24 Bit und einer Abtastrate von bis zu 192 kHz sowie einen „stetig wachsenden Katalog“ an 3D-Audioformaten wie Dolby Atmos und Sony 360RA.