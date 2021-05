Millionenstrafe für Google wegen Marktmissbrauchs

Google muss in Italien ein Bußgeld in Höhe von 102,08 Millionen Euro verhängt, weil Google die Smartphone-App eines Konkurrenten, die das Aufladen von Elektrofahrzeugen anbietet, nicht auf seiner Plattform Google Play anbieten will. Der Ausschluss der App von der Google-Play-Plattform dauert bereits seit zwei Jahren an.