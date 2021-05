US-Regierung will gegen „Geisterwaffen“ vorgehen

„Die vorgeschlagene Regelung würde uns helfen, damit Waffen nicht in die falschen Hände geraten und würde es den Sicherheitskräften erleichtern, Waffen nachzuverfolgen, die für Gewaltverbrechen eingesetzt wurden“, erklärte Justizminister Merrick Garland. Das Recht gesetzestreuer Amerikaner, eine Waffe zu besitzen, werde davon nicht beeinträchtigt, erklärte er. Von 2016 bis 2020 hätten Ermittler an möglichen Tatorten mehr als 23.000 solcher Waffen ohne Seriennummer sichergestellt. In 325 Fällen sei es um ein Mord- oder Totschlagsdelikt gegangen, hieß es.