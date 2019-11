Europol warnt vor Waffen aus dem 3D-Drucker

Gleichzeitig sei im Darknet die Schwelle gesunken, an illegale Waffen zu kommen. Zahlreiche Rechtsextremisten in Europa besäßen jedoch auch legale Schusswaffen. Immer wieder fielen gewalttätige Gruppen durch Schießtrainings und Kampfsport auf, heißt es in dem Bericht, aus dem der „Spiegel“ zitiert. Europol weist auch darauf hin, dass immer rechtsextremistische Gruppierungen immer wieder versuchten, „erfahrene Mitarbeiter von Militär und Sicherheitsbehörden zu rekrutieren“.