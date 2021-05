„Ground Branch“ ist ein beinharter Taktik-Shooter

In einem neuen Trailer stellen die BlackFoot Studios und Publisher Microprose den als Early-Access-Beta bereits spielbaren Taktik-Shooter „Ground Branch“ vor. Das Spiel, an dem einer der Köpfe hinter den alten „Rainbow Six“- und „Ghost Recon“-Games mitarbeitet, will statt stumpfer Ballerei beinharte Taktik bieten, bei der Hirnschmalz belohnt wird.